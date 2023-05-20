Грошова допомога від CARE Ukraine українцям – хто може отримати 6660 гривень

В Україні стартувала нова грошова допомога від CARE Ukraine у сумі 6600 грн, яка буде доступна у трьох областях. Хто може отримати виплати розповідає НСН
Виплати зможуть отримати внутрішньо переміщені особи з Донецької, Запорізької, Луганської, Дніпропетровської, Київської, Сумської, Миколаївської, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей. Головною умовою є те, аби переселенці проживали в Одеській, Івано-Франківській або Вінницькій області.
Йдеться про переселенців в Одеській області (Болградська, Криничненська, Подільська, Городненська, Василівська, Куяльницька та Кубейська ОТГ), у Вінницькій області (Липовецька, Погребищенська, Могилів-Подільська ОТГ) та Івано-Франківської області (Косовська, Верховинська, Богородчанська ОТГ).
Грошова допомога від CARE Ukraine українцям 6660 гривень
Допомога буде надходити протягом 3 місяців по 2200 грн на кожного члена сім’ї. В сумі українці отримають 6600 гривень. Перевага буде надаватись громадянам з категоріями вразливості:
- особи з інвалідністю (І-ІІ група);
- люди віком від 60 років;
- неповні сім’ї, в яких один дорослий (батько/мати) самостійно містить та піклується про дитину чи дітей;
- багатодітні сім’ї, у складі яких троє та більше дітей молодше 18 років;
- сім’ї з вагітними та жінками, що годують;
- сім’ї, члени яких мають хронічні недуги.
Для реєстрації необхідно мати такі документи:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження дітей;
- довідку ВПО;
- документи, що підтверджують статус (довідки про захворювання чи інвалідність, посвідчення тощо).
- банківські реквізити.
Документи мають бути у кожного члена сім’ї. Довідки надають за телефоном гарячої лінії CARE Ukraine: 380 800 30-09-60
Джерело: Технофан
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