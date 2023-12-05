Газ по 4 гривні – Нафтогаз звернувся до українців з важливою заявою щодо шахраїв

У мережі шириться інформація про «соціальний тариф», за яким нібито продають газ по 4 гривні за кубометр.

У Нафтогазі попередили про шахрайську схему. Аферисти пропонують довірливим людям «перейти на тариф 4 грн за кубометр», але насправді крадуть персональні та банківські дані жертв, передає НСН.

Жодних інших цін на газ для всіх категорій населення, ніж ті, що зазначені на офіційних ресурсах компаній Групи Нафтогаз, не існує. Зокрема, інформація про так званий «соціальний тариф» для населення, за яким нібито для сімей військовослужбовців, пенсіонерів, багатодітних та малозабезпечених родин встановлено тариф 4 грн за куб. м. газу, — не відповідає дійсності, йдеться у повідомленні компанії.

Група Нафтогаз направить до правоохоронних органів відповідне звернення з метою перевірки джерел поширення інформації про так званий «соціальний тариф».

Також закликаємо громадян бути обачними та не переходити за сумнівними посиланнями. Не передавати свої дані стороннім особам, звертається до українців Нафтогаз.

Які діють ціни на газ для населення

Тариф на газ у Нафтогазі встановлено на рівні 7,96 грн за кубометр. Така ціна діє для всіх клієнтів компанії без винятку (а це близько 98% всіх сімей, які користуються газом).

Станом на грудень 2023 року, вартість кубометра газу у різних компаній становить від 7,7 грн за кубометр до 9,99 грн за кубометр. Тарифи діють до 1 травня 2024 року.

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