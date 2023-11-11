Як передати показники лічильника газу без інтернету – пояснили у Нафтогаз

У ГК «Нафтогаз України» розповіли, як передати показники лічильника газу, якщо немає доступу до інтернету

В умовах диджиталізації українці звикли, що більшість питань можна вирішити онлайн. Це також стосується подання постачальнику газу показників лічильників, але інколи, зробити це онлайн не можливо через збої в роботі сервісів, або через відсутність інтернету.

Про те, як повідомити показники спожитого газу, повідомили у Нафтогазі, інформує НСН.

Клієнти Нафтогазу повинні передавати актуальні показники лічильників з 1 по 5 число щомісяця.

Важливо робити це вчасно, адже — таким чином ви уникнете зайвих нарахувань за спожитий газ, які можуть виникнути, якщо вони будуть розраховані на основі планового щомісячного об’єму споживання.

Як передати показники лічильника газу без інтернету

Якщо, звичним для вас способом, зафіксувати актуальні показники немає можливості, можна зробити це дистанційно, навіть без доступу до інтернету. Для того, щоб передати показники лічильника газу, потрібно виконати наступні кроки:

набрати текст повідомлення у форматі: ХХХХХХХХХ_YYYYY, де XXXXXXXXX – 9 цифр особового рахунку, YYYYY – показання лічильника 5 цифр (вносити тільки чорні цифри до коми);

на короткий номер 4647 надіслати це СМС-повідомлення.

У компанії нагадали, що між особовим рахунком і показанням лічильника має бути лише один пробіл.

Яку знижку пропонує Нафтогаз сумлінним клієнтам

Українці, які є клієнтами Нафтогазу, можуть отримати додаткову знижку на блакитне паливо у розмірі 1% від будь-якої суми в платіжці.

“Оплачуйте за спожитий газ вчасно! Попереду складний опалювальний сезон в умовах військової агресії Росії. Кожна сплачена вами гривня – це стабільне забезпечення блакитним паливом українців та сплачені податки на підтримку економіки нашої країни”, — закликала компанія на своїй сторінці в Facebook..

Для того, щоб отримати знижку від компанії, споживачам достатньо вчасно сплачувати поточні рахунки за газ. Відповідно, якщо клієнт Нафтогазу оплатить за спожите блакитне паливо не пізніше 15 числа, то наступного місяця він гарантовано отримає знижку.

Зараз клієнти Нафтогазу сплачують послуги компанії за тарифом 7,96 грн за кубометр, а отже сім’ї з трьох людей, яка використовує тільки плиту, за споживання 9,9 кубометра потрібно сплатити — 78,8 грн, відповідно до соціальної норми.

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