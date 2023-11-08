Як отримати знижку на газ – у Нафтогазі нагадали умови

Українці можуть отримати знижку на газ. Як саме можна зменшити суму у платіжці за комуналку?

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу НАК “Нафтогаз України“.

У компанії пояснили, що знижку отримають споживачі газу, які сплатять рахунки за допомогою онлайн-сервісу компанії до 15 числа кожного місяця. Ця знижка буде застосована автоматично наступного розрахункового місяця.

“Оплачуйте за спожитий газ вчасно. Кожна сплачена вами гривня це стабільне забезпечення блакитним паливом українців та сплачені податки на підтримку економіки нашої країни”, зазначили у Нафтогазі.

Ціни на газ для населення в Україні

Залежно від постачальника вартість кубометра газу в листопаді коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн. При цьому, у 7 постачальників ціна кубометра нижча за 8 грн, а у 5 – вища. Про це свідчать дані моніторингового сервісу “ГазПравда”.

Більшість (близько 98%) українських побутових споживачів є клієнтами газопостачальної компанії “Нафтогаз України”. Це 12,4 млн українських домогосподарств, які купують паливо за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Нафтогаз додав нові функції у особистих кабінетах клієнтів

Раніше ми повідомляли, що газопостачальна компанія “Нафтогаз України” на прохання клієнтів розширила географію використання особистого кабінету на сайті компанії.

тепер у процес верифікації додано можливість підтвердження міжнародного номеру. Крім того, додано функцію визначення типу контакту при ідентифікації:

власник;

квартирант;

родич;

співвласник.

Також у Нафтогазі нагадали, що у своєму кабінеті клієнти можуть:

передавати свідчення;

оплачувати послуги газопостачання онлайн;

контролювати споживання газу – всі дані про спожитий газ та оплату можна переглянути в особистому кабінеті;

дізнаватися про власний баланс – отримувати інформацію про зміну рахункового балансу;

керувати кількома рахунками – можна вносити дані кількох рахунків, зареєстрованих у нашій компанії.

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