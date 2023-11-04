Оплата за газ – Нафтогаз додав нові функції у особистих кабінетах клієнтів

У ГК “Нафтогаз України” розповіли про нові функції у особистих кабінетах клієнтів. Що змінилося?

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” на прохання клієнтів розширила географію використання особистого кабінету на сайті компанії.

Про це повідомила прес-служба компанії, інформує НСН.

Так, зазначається, що тепер у процес верифікації додано можливість підтвердження міжнародного номеру. Крім того, додано функцію визначення типу контакту при ідентифікації:

власник;

квартирант;

родич;

співвласник.

Також у Нафтогазі нагадали, що у своєму кабінеті клієнти можуть:

передавати свідчення;

оплачувати послуги газопостачання онлайн;

контролювати споживання газу – всі дані про спожитий газ та оплату можна переглянути в особистому кабінеті;

дізнаватися про власний баланс – отримувати інформацію про зміну рахункового балансу;

керувати кількома рахунками – можна вносити дані кількох рахунків, зареєстрованих у нашій компанії.

Крім цього, в компанії нагадали, що свідчення лічильника необхідні, навіть якщо сім’я чи людина тимчасово не проживають у будинку та не користувалися газом.

Там пояснили, що якщо цього не зробити, облгази можуть нарахувати кубометри на основі планового щомісячного обсягу споживання. Тобто потрібно передавати щомісяця фактичні, постійні показання лічильника.

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