Повірка лічильників – що робити українцям, які в цей час не живуть у себе вдома

У багатьох містах України триває повірка лічильників. Проте іноді це неможливо зробити, оскільки мешканці виїхали.

Зараз багато українців виїхало зі своїх міст і живуть в інших областях чи навіть в інших країнах. А частина – боронить Україну в лавах ЗСУ. Як бути таким людям, якщо їх повідомили про повірку?

Про це йдеться у матеріалі ua-energy, передає НСН.

Відкласти питання повірки лічильника на невизначений термін можна, але для цього необхідно звернутися до компетентних установ із відповідним проханням.

Зокрема, в асоціації “Укрводоканалекологія” повідомили, що таким людям треба надати у свій “Водоканал” документи, що підтверджують виїзд. Якщо вони цього не зробили, то нарахування будуть проводитися за загальнобудинковим лічильником, доки господарі не повернуться і не проведуть повірку або заміну пристрою.

Те саме стосується й газових лічильників, проте тут газовики просять людей передавати щомісяця останні зафіксовані показники лічильника, щоб не отримати раптову платіжку із великими сумами.

“При неможливості споживача у зазначений термін забезпечити доступ представника облгазу до засобу вимірювальної техніки для проведення його періодичної повірки, споживач не пізніше ніж за 10 календарних днів до настання такого терміну інформує про це виконавця”, каже консультант “ГазПравди” Наталія Камінська.

За її словами, це можна зробити за допомогою рекомендованого листа з повідомленням про повідомлення, а інші терміни доступу до лічильника Облгаз та споживач встановлять під час особистого листування.

Наслідки ігнорування повірки лічильників

“Фінансові санкції за несвоєчасну повірку лічильників у вигляді, наприклад, штрафів – для побутових споживачів відсутні, – стверджує юристка Наталія Гутаревич. – Однак, відповідно до закону про метрологію, не повірений вчасно лічильник може бути визнаний таким, що не допускається до експлуатації або навіть таким, що не є засобом вимірювальної техніки. Як наслідок – постачальники комунальних послуг можуть посилатись на відсутність правових підстав для розрахунків за комунальні послуги згідно із показниками відповідного лічильника”.

Вона також звертає увагу на те, що загальні правила розподілу спожитих у будинку комунальних послуг, передбачені відповідною методикою, кажуть про те, що для розподілу не приймаються показники лічильника, не прийнятого на абонентський облік після ремонту, заміни чи повірки.

“Які саме наслідки настають у разі несвоєчасної повірки лічильника – в законодавстві не зазначено, – уточнила Наталія Гутаревич, – тому можуть застосовуватись декілька варіантів наслідків, передбачених законодавством”.

Наприклад, приміщення споживачів вважаються такими, що не оснащені лічильниками, і тому може застосовуватись закон про комоблік, коли загальний обсяг спожитої у будинку гарячої та питної води (зменшений на обсяг загальнобудинкових потреб і обсяг, спожитий згідно з лічильниками у такому будинку) розподіляється між споживачами, приміщення яких не оснащені лічильниками.

Інший варіант – показання невчасно повіреного лічильника можуть вважатись виконавцем (постачальником) комунальних послуг нерелевантними. Це означає, що постачальник не вважає приміщення споживача таким, що не оснащене лічильниками, однак вважає, що передані споживачем показання лічильника, який не пройшов своєчасну повірку, є такими, що не передані. У такому разі протягом трьох місяців до нарахувань такому споживачу можуть застосовуватись його середні показники споживання за попередні 12 місяців. А після цього – до розрахунків із таким споживачем можуть застосовуватись вимоги, передбачені для споживачів, приміщення яких не обладнані вузлами розподільного обліку.

“Варто зазначити, що відсутність чітких законодавчих вказівок про наслідки несвоєчасної повірки лічильників дає підстави для різного тлумачення споживачами та виконавцями (постачальниками) послуг норм і правомірності дій, – попереджає Наталія Гутаревич. – Такі розбіжності надалі, зазвичай, вирішуються в судовому порядку”.

Тож, вона рекомендує побутовим споживачам уточнити умови поточних договірних відносин із виконавцями (постачальниками) відповідних послуг, перевірити документацію на лічильники та терміни їх повірки. А також уточнити, до якої категорії територій належить відповідний населений пункт, в якому розташоване приміщення з лічильником.

“У разі настання строків для проведення повірки лічильника (лічильників) слід налагодити попереджає комунікацію з виконавцем (постачальником) комунальних послуг”, – радить юристка. Однак, що це комунікування повинно мати документальне підтвердження.

Отже, повірка лічильників, попри воєнний стан у країні, є законною та необхідною. Відтак, людям, у помешканнях яких є прилади обліку, що мали пройти цю перевірку (відповідно до міжповірочних термінів), краще посприяти цьому. Водночас, зважаючи на темпи та чергу неповірених лічильників, зрозуміло, що повірка навряд чи завершиться до кінця року. Тим паче, що окрім лічильників, які назбирались за рік війни, додадуться прилади обліку, термін повірки яких спливає зараз. Зважаючи на це, уряду напевно, краще було б оприлюднити притомні строки перевірки.

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