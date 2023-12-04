В Україні добуватимуть більше газу – запущено 3 свердловини

В Україні добуватимуть більше газу. У листопаді Укргазвидобування ввело в експлуатацію ще три високодебітні свердловини, які сумарно забезпечують понад 400 тис. куб. м газу на добу.

Про це НСН повідомляє з посиланням на сайт Нафтогаз Укргазвидобування.

Як йдеться у повідрмленні, дві свердловини – нові, третя – відновлена з ліквідаційного фонду.

Для підтримання та збільшення видобутку ми застосовуємо різноманітні методи, завдяки яким отримуємо результат у кубометрах газу, що зараз є вкрай необхідним нашій країні. Розвідувальне та експлуатаційне буріння, переінтерпретація даних, перегляд діючого і ліквідованого фонду – це частина роботи заради досягнення спільної мети, коментує Олег Толмачев, т. в. о. генерального директора Укргазвидобування.

Нову розвідувальну свердловину пробурено на нещодавно відкритому родовищі. Місце для буріння фахівці визначили на підставі проведених раніше 3D-сейсморозвідувальних досліджень.

Іншу нову оціночно-експлуатаційну свердловину пробурено на «старому» родовищі, яке експлуатують вже понад 50 років.

Фахівці-розробники УкрНДІгазу та департаменту розробки виконали глибокий аналіз стану розробки, оцінили залишковий потенціал газоконденсатних покладів і визначили місце для нової свердловини. Обидві свердловини пробурено філією Укрбургаз.

Відновлена свердловина перебувала в ліквідаційному фонді впродовж 35 років. Фахівці департаменту ГРП Укргазвидобування визначили перспективність реліквідації свердловини та подальшого проведення гідравлічного розриву пласта.

Фахівці філії УГВ-СЕРВІС провели роботи з капітального ремонту та реліквідації свердловини, а також підготували свердловину до ГРП. Зовнішній підрядник успішно виконав двостадійний гідророзрив, завдяки якому вдалося отримати високий дебіт.

Наповненість газосховищ ЄС

У газових сховищах сконцентровано 109,779 мільярда кубометрів газу – що на 3,2 мільярда кубометрів більше за історичний максимум до цього моменту.

Європейські країни заповнили газом свої підземні сховища на цільові 90% до опалювального сезону ще в середині серпня. Раніше у Єврокомісії розраховували досягти таких показників лише до листопада.

Частка російського газу у 2021 році складала 45 – 48%, а нині впала до 13% – за третій квартал 2023 року.

Ціни на газ стабілізувалися на рівні близько 300 доларів за тисячу кубометрів – це приблизно середня ціна з 2011 року.

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