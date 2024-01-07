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Тег:
CуспільствоSocВійна

Які фахівці необхідні українській армії у січні – перелік вакансій на Work.ua

Журналіст
Які фахівці необхідні українській армії у січні перелік вакансій на Work.ua

Які фахівці необхідні українській армії у січні 2024-го року? Потрібні люди не тільки з бойовим досвідом.

Про це НСН пише, посилаючись на портал з пошуку/надання вакансій Work.ua.

Як вважають військові, знання і вміння потенційних бійців допоможуть забезпечити армію досвідченими лідерами та висококваліфікованими фахівцями, і, крім суто військових спеціальностей, є і відносно цивільні.

Зокрема, у ЗСУ в поточному січні набирають, у рамках рекрутингу, а не тільки за мобілізацією.

Фахівці необхідні українській армії у січні, це:

  • штурмовиків;
  • артилеристів;
  • танкістів;
  • піхотинців;
  • операторів безпілотників;
  • водіїв (не менше категорії «С»);
  • парамедиків;
  • IT-фахівців/зв’язківців.

Нагадуємо, наприкінці 2023-го року Міноборони уклало угоди із чотирма компаніями, які надали безкоштовно свої майданчики і почали співпрацю в інтересах поповнення українського війська мотивованими фахівцями. Нині оборонне відомство співпрацює із такими платформами розміщення вакансій:

  • Lobby X,
  • Work.ua,
  • robota.ua,
  • OLX Україна

На українських профільних сайтах з працевлаштування 389 підрозділів Сил безпеки та оборони України розмістили оголошення про 1847 вакансій: у суспільстві відгукнулися – в середньому по 9 заявок на 1 пропозицію.

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