Які фахівці необхідні українській армії у січні – перелік вакансій на Work.ua

Які фахівці необхідні українській армії у січні 2024-го року? Потрібні люди не тільки з бойовим досвідом.
Про це НСН пише, посилаючись на портал з пошуку/надання вакансій Work.ua.
Як вважають військові, знання і вміння потенційних бійців допоможуть забезпечити армію досвідченими лідерами та висококваліфікованими фахівцями, і, крім суто військових спеціальностей, є і відносно цивільні.
Зокрема, у ЗСУ в поточному січні набирають, у рамках рекрутингу, а не тільки за мобілізацією.
Фахівці необхідні українській армії у січні, це:
- штурмовиків;
- артилеристів;
- танкістів;
- піхотинців;
- операторів безпілотників;
- водіїв (не менше категорії «С»);
- парамедиків;
- IT-фахівців/зв’язківців.
Нагадуємо, наприкінці 2023-го року Міноборони уклало угоди із чотирма компаніями, які надали безкоштовно свої майданчики і почали співпрацю в інтересах поповнення українського війська мотивованими фахівцями. Нині оборонне відомство співпрацює із такими платформами розміщення вакансій:
- Lobby X,
- Work.ua,
- robota.ua,
- OLX Україна
На українських профільних сайтах з працевлаштування 389 підрозділів Сил безпеки та оборони України розмістили оголошення про 1847 вакансій: у суспільстві відгукнулися – в середньому по 9 заявок на 1 пропозицію.
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