Як проходить рекрутинг до ЗСУ на сайтах пошуку роботу – в Міноборони розповіли про результати

В Міноборони розповіли, як проходить рекрутинг до ЗСУ через сайти працевлаштування, скільки людей відгукнулося та яка кількість вакансій.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Наприкінці 2023-го року Міноборони уклало угоди із чотирма компаніями, які надали безкоштовно свої майданчики і почали співпрацю в інтересах поповнення українського війська мотивованими фахівцями.

Нині оборонне відомство співпрацює із такими платформами розміщення вакансій:

На українських профільних сайтах з працевлаштування 389 підрозділів Сил безпеки та оборони України розмістили оголошення про 1847 вакансій: у суспільстві відгукнулися – в середньому по 9 заявок на 1 пропозицію

«Проєкт отримав позитивну реакцію у суспільстві і набирає обертів – люди активно відгукуються на вакансії. Маємо зараз в цілому понад 17500 відгуків. Це в середньому 9 відгуків на одну вакансію. Кількість відгуків зростає на всіх майданчиках щотижня. Так само зростає кількість вакансій від військових частин, яких стає все більше. Прогнозую, що наступні місяці ми матимемо відчутну позитивну динаміку – мова йде про тисячі залучених людей. Окрема подяка компаніям-партнерам, які безкоштовно для Міноборони проводять власні інформаційні та рекламні кампанії проєкту рекрутингу», зазначила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.

У міністерстві додали, що також організували навчання для кадрових служб військових частин. На цей час готується до запуску Агенція рекрутингу Міноборони.

«Рекрутинг – це паралельний процес із мобілізацією, який базується на підписанні контракту до кінця особливого періоду. При цьому, людина йде у визначену частину і на визначену посаду, максимально використовуючи свій цивільний досвід. Окрім того, контракт має низку переваг щодо соціального забезпечення», пояснюють в МО.

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