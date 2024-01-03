У Раду подали ще один законопроєкт про мобілізацію – що відомо

У вівторок, 2 січня, нардеп Олексій Гончаренко подав оновлений законопроєкт про мобілізацію до Верховної Ради.

Картку законопроєкту було опубліковано на сайті Верховної Ради, передає НСН.

Нардеп пропонує, зокрема, змінити терміни демобілізації, а також окремі питання мобілізації.

З головного, що пропонує Гончаренко:

демобілізація через 18 місяців (Кабмін пропонує 36 місяців);

звільнення строковиків через місяць після набуття законом чинності замість семи місяців;

відстрочка від мобілізації 12 місяців (уряд пропонує шість місяців);

право на звільнення особам з інвалідністю третьої групи, а не тільки першої та другої;

заборона мобілізації осіб з інвалідністю третьої групи;

відстрочка від мобілізації чоловіків з інвалідністю;

відстрочка для здобувачів освіти, які навчаються й отримують рівень вищий за вже отриманий (якщо, наприклад, людина навчається на магістратурі, а до цього здобули ступінь бакалавра).

Гончаренко також додав, що в такому вигляді урядовий законопроєкт «ухвалювати не можна».

Раніше заступниця голови парламентського Комітету з гуманітарної та інформполітики Євгенія Кравчук в ефірі Рада заявила, що законопроєкт про мобілізацію в оригінальному вигляді не виноситиметься на голосування. Цього тижня робочі групи парламенту працюватимуть над його «компромісним» варіантом.

«Люди мають відчувати справедливий підхід. І очевидно, що ті бійці, які від самого початку, з 24 лютого, на фронті […] теж мають зрозуміти горизонт планування — коли їх прийдуть і змінять. Але мають прийти підготовлені та навчені люди», заявила вона.

25 грудня 2023 року Верховна Рада зареєструвала законопроєкт про зміни до законів про мобілізацію, облік, військову службу від уряду. Передбачаються комплексні зміни щодо правил військового обліку, вручення повісток, проходження ВЛК, відстрочки, мобілізації, військової служби та звільнення.

Проєкт пропонує, зокрема, змінити призовний вік з 27 до 25 років, скасувати строкову службу, дозволити надсилати повістки про виклик до ТЦК і СП через електронний кабінет або на електронну пошту тощо.

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