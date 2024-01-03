Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів, чи потрібно мобілізувати нардепів.

З депутатів на фронті “не буде толку”, вони потрібні для того, щоб ухвалювати закони.

Про це Корнієнко заявив в інтерв’ю Укрінформу, передає НСН.

За його словами, в мобілізації нардепів буде зацікавлена Росія, оскільки в такому випадку парламент “не зможе працювати”.

“Так Кім (Віталій Кім, глава Миколаївської ОВА – ред.) же сказав вчора – який з нас толк? … Є відповідь така нудна законодавчо-конституційна – більше нікому буде тоді голосувати й приймати закони, бюджет, зокрема. І це точно заважатиме перемозі, функціонуванню держави”, сказав Корнієнко.

Корнієнко пояснив, що якби депутати та члени родин менше демонстрували поведінку, яку засуджують українці, тоді виникало б значно менше запитань. Він вважає, що справедливо застосувати ті ж підходи, що й до звичайних громадян.

Крім того, наводячи ще один аргумент проти мобілізації депутатів, перший віцеспікер Ради зазначив, що відправляти законодавців на фронт “дорого”.

“Це справедливо має бути – у когось є діти, хтось інвалід, хтось поза межами віку. Виявиться, що можна призвати 200 людей. Це навіть не буде батальйон. Є аргумент, який не сподобається людям – доведеться більше платити. Зараз депутат отримує на руки близько 80 тис. грн, а отримуватиме понад 100 тис. грн, якщо воюватиме”, додав Корнієнко.

Корнієнко переконаний, що російська пропаганда поширює інформаційні вкиди про необхідність мобілізації депутатів.

Проте він не відкидає того, що депутатам потрібно опанувати базові військові навички та знання з тактичної медицини. Він пояснює це тим, що проблеми з північним сусідом можуть закінчитися набагато пізніше, ніж каденція нинішнього складу Верховної Ради.

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