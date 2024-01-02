Законопроєкт про мобілізацію – цього тижня парламент працюватиме над компромісним варіантом

ВР не буде виносити на розгляд законопроєкт про мобілізацію в оригінальному варіанті. Цього тижня парламент працюватиме над компромісним варіантом законопроєкту.

Про це розповіла заступниця голови парламентського Комітету з гуманітарної та інформполітики Євгенія Кравчук в етері телеканалу «Рада», передає НСН.

За її словами, на голосування виноситимуть версію проєкту закону, яку запропонує профільний Комітет з питань безпеки й оборони.

Кравчук також наголосила, що над законопроєктом працюють різні відомства, зокрема, після зауважень уповноваженого з прав людини, які його стосувалися. Також вона розповіла про інші норми нинішньої версії проєкту закону, які, на її погляд, викликають занепокоєння.

Так, парламентарка навела приклад однієї норми про те, що військкоми можуть самі вносити й виключати з Реєстру боржників тих, хто не з’явився у військкомат.

«Люди мають відчувати справедливий підхід. І очевидно, що ті бійці, які з самого початку, з 24 лютого, на фронті […] також мають зрозуміти горизонт планування — коли їх прийдуть і змінять. Але мають прийти підготовлені й навчені люди», каже вона.

Більше про законопроєкт

Увечері 25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

У ньому прописані пропозиції щодо:

ротації;

вручення повісток, зокрема в електронній формі;

обмежень для тих, хто вчасно не прибув до військових частин;

зміни призовного віку з 27 до 25 років;

відпусток для звільнених із полону та рекрутингу;

базової військової служби.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт має створити умови для «належного укомплектування бойових підрозділів під час відсічі збройній агресії проти України».

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