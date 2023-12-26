Нові закони про мобілізацію зареєстрували у Раді: які зміни і відповідальність

Нові закон про мобілізацію зареєстрували у Раді. Про це повідомив постійний представник уряду в парламенті Тарас Мельничук. НСН розповість, які передбачено зміни і відповідальність для військовозобов’язаних.

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради два законопроєкти, які мають врегулювати питання мобілізації.

Ініціатором обох – № 10378 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» та № 10379 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення» – вказаний премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Зареєстрували їх 25 грудня близько десятої вечора.

Нові закони про мобілізацію зареєстрували у Раді: які зміни передбачено

Документ передбачає зміни до мобілізації та проходження військової служби. Пропонують:

змінити призовний вік з 27 до 25 років;

скасувати строкову службу — усіх строковиків звільнять з військової служби, за бажанням вони можуть укласти контракт. Мобілізувати ж строковика зможуть лише через 6 місяців після звільнення зі строкової служби;

вилучити поняття «обмежена придатність». Військово-лікарські комісії будуть визначати лише придатність або непридатність до військової служби. Усі ті, хто має рішення ВЛК про обмежену придатність, мають протягом 6 місяців після ухвалення закону заново пройти ВЛК;

надати органам місцевого самоврядування повноваження сприяти та допомагати мобілізації;

надати мобілізованим, які прослужать 36 місяців, право звільнитися з військової служби;

дозволити надсилати повістки про виклик до ТЦК і СП через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту;

громадяни України віком 18—60 років повинні стати на військовий облік. Жінки стають на військовий облік, якщо мають військову або медичну освіту, а ті, хто має професію, споріднену зі спеціальним переліком Міноборони, стають на військовий облік за бажанням;

до громадян України, які порушуватимуть закон про мобілізацію (не уточнять дані, не стануть на облік, не зʼявляться за повісткою), можуть застосувати санкції

передбачено 90 днів відпустки для військовослужбовців, яких звільнили з полону, зі збереженням виплат

запровадження базової загальновійськової підготовки до трьох місяців для всіх громадян від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах

надання повноважень Нацполіції щодо участі у заходах мобілізації

обмеження прав тих, хто ухиляється від військового обліку та військової служби

чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть податись на оформлення паспорта України лише за умови наявності військово-облікових документів

Ті, хто перебуває на військовому обліку, зобов’язані протягом 30 днів уточнити адресу проживання, номер контактного телефону, електронну пошту та інші військово-облікові дані.

У разі перебування в Україні – прибути самостійно до ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку. У разі перебування за кордоном – повідомити за контактами, вказаними на офіційному сайті територіального центру комплектування.

Вводиться нове військове звання — рекрут. Це громадяни України, які проходять випробування перед підписанням контракту, проходять базову військову службу або призвані під час мобілізації. Під час випробування оцінюватимуть навички та придатність до служби.

громадяни України, які перебувають на військовому обліку, повинні будуть завжди мати при собі військовий документ;

військові, які протягом шести місяців безперервно залучені до бойових дій, мають бути виведені на відпочинок і відновлення боєздатності. Період відновлення має становити не менше ніж два місяці;

внести зміни до прав на відстрочку і звільнення з військової служби, а також до правил бронювання — їх значно скоротять.

Повістки

Крім того, що повістки зможуть надсилати через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту, залишається функція особистого вручення:

у приміщенні ТЦК його представниками;

за місцем проживання (перебування) представниками ТЦК або поліціянтами;

за місцем роботи представниками ТЦК, роботодавцем або поліціянти;

у громадських місцях представниками ТЦК або поліціянтами.

Відповідальність військовозобов’язаних

Військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин, вноситимуть до Єдиного реєстру боржників. Для них передбачені певні обмеження:

заборона виїзду за кордон;

заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмова в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Документ передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення, а саме:

за порушення призовниками, військовозобовʼязаними та резервістами правил військового обліку — штраф від 8 500 до 17 000 гривень;

за порушення законодавства про оборону, військовий обовʼязок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію — штраф від 25 500 до 34 000 гривень для громадян і від 34 000 до 85 000 гривень для посадовців;

утім, за порушення цього законодавства в особливий період (наприклад, воєнний стан) штраф становитиме від 34 000 до 51 000 гривень для громадян і від 153 000 до 204 000 гривень для посадовців.

Зазначимо, що проєкт закону може зазнавати змін під час обговорення та внесення правок.

Верховна Рада розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби 10 січня. А поки що буде тривати обговорення на рівні робочих груп. Тобто до 10 січня ще можуть вносити зміни.

Ще новини України: Новий закон про мобілізацію: з якими пунктами не згоден Залужний