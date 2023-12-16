Міноборони чекає від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Міністр оборони Рустем Умєров очікує від місцевої влади ще більшого сприяння мобілізації.

Про це він сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, йдеться на сайті Міноборони, передає НСН.

За словами очільника оборонного відомства, органи місцевого самоврядування можуть «відчутно» посилити залучення фахівців до Сил оборони через проєкт рекрутингу.

«Маємо змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву. Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені», зазначив Умєров.

Він також окреслив ключові напрями роботи Міноборони з місцевою владою, зокрема щодо будівництва фортифікаційних споруд.

Міністр також звернув увагу на загрози в інформаційному просторі. За його словами, росія активно працює над дискредитацією України — зовні та всередині.

«Ворог намагається створити штучний конфлікт всередині керівництва та створити ілюзію, ніби Україну не підтримують партнери. Прошу ретельно ставитись до інформаційної гігієни», закликав Умєров.

Рекрутинг до війська

Раніше Міноборони почало проводити рекрутинг через платформи Lobby X, Work.ua, Robota.ua, а нещодавно до списку додався портал Olx.ua.

Зазначається, що через рекрутингову компанію до Збройних сил України залучатимуть мотивованих військових для служби за контрактом.

На партнерських інтернет-майданчиках у мережі вже розміщено більш як 1000 посад у Силах Оборони, на які надійшли десятки тисяч відгуків, розповіли у відомстві.

Тим часом представники всіх депутатських фракцій Верховної Ради готують законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Він повинен уточнити обов’язки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо здійснення оповіщення та прибуття громадян до ТЦК та СП.

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