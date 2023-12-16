Без військової допомоги – як довго може протриматися Україна

Скільки часу може протриматися Україна без військової допомоги – оцінка західних експертів.

Сполучені Штати спільно із союзниками висловили стурбованість перспективою відсутності рішення Конгресу у питанні фінансування військової допомоги Україні, оскільки це може призвести до програшу у війні проти росії.

Як передає НСН, про це повідомляє CNN, посилаючись на неназваних західних посадовців.

Скільки протримається Україна без військової допомоги

У публікації видання йдеться, що західні розвідувальні служби зараз підраховують, як довго Україна зможе протриматися без допомоги США і НАТО.

За оцінкою одного військового високопосадовця США, йдеться про “місяці”, причому в найгіршому сценарії йдеться про “значний відступ або навіть поразку” до літа 2024 року.

“Немає жодних гарантій успіху з нами, але вони точно зазнають поразки без нас”, сказав високопоставлений військовий чиновник США в розмові із CNN.

Найбільше занепокоєння на Заході викликає вплив відсутності допомоги на контрнаступ України на сході й півдні, де українські війська намагаються досягти значного прогресу, поки зі США все ще надходить військова підтримка.

“Якщо говорити про захоплення й утримання подальших територій, то важко уявити, як це може бути успішним без подальшої підтримки з боку США”, вважає один європейський дипломат.

За оцінками західних посадовців, без додаткової допомоги США в Україні спочатку закінчаться ракети великої дальності, потім ракети для протиповітряної оборони, а згодом артилерійські боєприпаси й ракети малої дальності, такі як протитанкові ракети Javelin і зенітні ракети Stinger.

Відсутність рішення щодо військової допомоги в Конгресі вже впливає на поле бою в Україні. За даними співрозмовників CNN, українські війська вже нормують боєприпаси, а РФ має перевагу в них у “п’ять-сім разів”.

“Український військовий високопосадовець повідомив CNN, що українське командування вважає, що вплив на їхню вогневу міць призвів до додаткових втрат серед українських військовослужбовців”, йдеться в матеріалі.

Що відомо про допомогу від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об’єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами “за” та 11 “проти”. Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду.

6 грудня законопроєкт про надання допомоги не пройшов процедурного голосування в Сенаті США. Допомога передбачала виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі 61 мільярда доларів для України.

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