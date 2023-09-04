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ЗСУ почнуть використовувати дрони зі штучним інтелектом – як вони працюють

Журналіст
ЗСУ почнуть використовувати дрони зі штучним інтелектом – як вони працюють
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ЗСУ будуть застосовувати дрони зі штучним інтелектом SAKER SCOUT. Такий дрон самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога, що виключає людський фактор.

Як передає НСН, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Дальність польоту дрона – 10 км. При цьому він може літати навіть у нічний час завдяки оснащенню інфрачервоною оптикою.

“Система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики людської помилки, оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси”, розповіли в Міноборони.

ЗСУ почнуть використовувати дрони зі штучним інтелектом – як вони працюють 2

“У комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються в тому числі за допомогою флагманського дрона”, додали там.

У відомстві зазначили, що дрон може використовувати інерціальну систему наведення, що значно підвищує його стійкість до засобів РЕБ. Окрім того, він інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності, в тому числі у систему “Дельта”.

ЗСУ почнуть використовувати дрони зі штучним інтелектом – як вони працюють 1

Раніше ми писали, що в Україні розпочинаються випробування нового розвідувального дрона Gekata.

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