Бригада «Азов» повернулася на фронт – НГУ

Бригада «Азов» відновила виконання завдань на фронті, спецпризначенці працюють на Луганщині і завдають втрат окупантам.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив тимчасовий виконувач обов’язків директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, передає НСН.

«Легендарна бригада спеціального призначення «Азов» відновилась і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва», сказав він.

За словами Миколи Уршаловича, воїни «Азова» утримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці.

Зокрема, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та інженерну машину окупантів.

Нагадуємо, на початку липня з Туреччини до України разом із президентом Володимиром Зеленським повернулися п’ятеро командирів з «Азовсталі».

Тоді до України прибули командир полку «Азов» Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар (Калина), виконувач обов’язків командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), старший офіцер «Азову» Олег Хоменко та командир 12 бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Пізніше ввечері Денис Прокопенко заявив журналістам у Львові про наміри повернутися на фронт.

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