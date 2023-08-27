Авіакатастрофа на Житомирщині забрала життя трьох українських пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування “Центр” Повітряних Сил ЗС України. Усі вони захищали нашу державу.

25 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Загинуло троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації.

У Бригаді тактичної авіації міста Васильків назвали їхні імена, передає НСН.

Це майор В’ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін і капітан Андрій Пільщиков (позивний JUICE).

Авіакатастрофа на Житомирщині: що відомо про загиблих льотчиків

Майор В’ячеслав Мінка мешкав на Київщині. Повернувся в авіацію у 2015 році, коли рф напала на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, знався на різних типах літаків.

Майор Сергій Проказін проживав на Полтавщині. 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика – до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Побратими згадують його непересічну посмішу, щирість, вміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях.

Капітан Андрій Пільщіков (JUICE) родом з Харкова. 8 років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Був мужнім, принциповим, активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16.

Також там показали фото спаленого піаніно – це традиція. Коли пілот гине, його прізвище пишуть на музичному інструменті, піаніно грає востаннє, а потім його спалюють.

Побратими вшанували пам’ять пілотів, які загинули ввечері 25 серпня на Житомирщині. Відео

«Мінка», «Проказін», «Джус»… Вічна пам’ять!

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