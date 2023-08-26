НАТО провело секретну нараду із Залужним на польському кордоні – ЗМІ

Командування НАТО провело секретну нараду із Залужним на польсько-українському кордоні.

Про це пише The Guardian, передає НСН.

За даними The Guardian, зустріч відбулася 11 днів тому. Окрім генерала, у ній брав участь увесь командний склад ЗСУ, верховний головнокомандувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Каволі та начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін.

«Головним питанням порядку денного було, що робити з прогресом контрнаступу України, що зупинився, а також плани бойових дій на майбутню виснажливу зиму і довгострокову стратегію, оскільки війна неминуче наближається до 2024 року», ідеться в матеріалі.

Видання зауважує, що захід свідчить про те, що в результаті дискусій стратегія змінилася.

«Я думаю, ви бачите, що вони зосереджені на Запорізькому фронті», – сказав один інсайдер на тлі повідомлень про нові українські атаки, спрямовані на місто Токмак, що є першим кроком до виходу в Азовське море, тим самим перерізавши сухопутний коридор до Криму», пише видання.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області. Під удар ворога потрапляють не лише прифронтові міста і села, але й Запоріжжя.

При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках – Мелітопольському та Бердянському.

Так, нещодавно наші захисники зайшли у населений пункт Роботине та встановили там український прапор.

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