НАТО провело секретну нараду із Залужним на польському кордоні – ЗМІ

Командування НАТО провело секретну нараду із Залужним на польсько-українському кордоні.
Про це пише The Guardian, передає НСН.
За даними The Guardian, зустріч відбулася 11 днів тому. Окрім генерала, у ній брав участь увесь командний склад ЗСУ, верховний головнокомандувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Каволі та начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін.
«Головним питанням порядку денного було, що робити з прогресом контрнаступу України, що зупинився, а також плани бойових дій на майбутню виснажливу зиму і довгострокову стратегію, оскільки війна неминуче наближається до 2024 року», ідеться в матеріалі.
Видання зауважує, що захід свідчить про те, що в результаті дискусій стратегія змінилася.
«Я думаю, ви бачите, що вони зосереджені на Запорізькому фронті», – сказав один інсайдер на тлі повідомлень про нові українські атаки, спрямовані на місто Токмак, що є першим кроком до виходу в Азовське море, тим самим перерізавши сухопутний коридор до Криму», пише видання.
Ситуація у Запорізькій області
Нагадаємо, окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області. Під удар ворога потрапляють не лише прифронтові міста і села, але й Запоріжжя.
При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках – Мелітопольському та Бердянському.
Так, нещодавно наші захисники зайшли у населений пункт Роботине та встановили там український прапор.
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