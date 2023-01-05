Атака дронів: росія постійно атакує українські міста безпілотниками. Тільки за перші дві доби нового року Повітряні сили ЗСУ збили 84 «Шахедів».

Вони становлять значну небезпеку для цивільних, нагадує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в своєму Telegram- каналі, передає НСН.

Дрони-камікадзе можуть нести кілька десятків кілограмів вибухівки та при влучанні створюють потужну ударну хвилю. Щоб захистити себе і своїх близьких від цієї зброї, треба знати як діяти.

Атака дронів: як діяти

Якщо ви почули гучний звук, що нагадує двигун мопеда чи звук бензопили, одразу прямуйте в укриття. Це може бути підземний паркінг, перехід, цокольний поверх або підвал будинку (окрім панельних).

Вийдіть з транспортного засобу та шукайте укриття якнайдалі від дороги.

Намагайтеся не знаходитися біля військових або стратегічних об’єктів, які можуть стати цілью дронів.

Вибирайте укриття подалі від автозаправних станцій, автомобільної техніки, та не ховайтеся у під’їздах, на сходах і арках.

Також у МВС закликало власників зброї не намагатись збивати дрони самотужки, бо так можна нашкодити оточуючим.

Джерело

Чому російські загарбники запускають дрони-камікадзе групами – пояснення ГУР