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Атака дронів – як захистити себе від бойових БПЛА

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Атака дронів - як захистити себе від бойових БПЛА
Національна служба новин - NNS

Атака дронів: росія постійно атакує українські міста безпілотниками. Тільки за перші дві доби нового року Повітряні сили ЗСУ збили 84 «Шахедів».

Вони становлять значну небезпеку для цивільних, нагадує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в своєму Telegram- каналі, передає НСН.

Дрони-камікадзе можуть нести кілька десятків кілограмів вибухівки та при влучанні створюють потужну ударну хвилю. Щоб захистити себе і своїх близьких від цієї зброї, треба знати як діяти.

Атака дронів: як діяти

  • Якщо ви почули гучний звук, що нагадує двигун мопеда чи звук бензопили, одразу прямуйте в укриття. Це може бути підземний паркінг, перехід, цокольний поверх або підвал будинку (окрім панельних).
  • Вийдіть з транспортного засобу та шукайте укриття якнайдалі від дороги.
  • Намагайтеся не знаходитися біля  військових або стратегічних об’єктів, які можуть стати цілью дронів.
  • Вибирайте укриття подалі від автозаправних станцій, автомобільної техніки, та не ховайтеся у під’їздах, на сходах і арках.

Також у МВС закликало власників зброї не намагатись збивати дрони самотужки, бо так можна нашкодити оточуючим.

Атака дронів - як захистити себе від бойових БПЛА

Джерело

Чому російські загарбники запускають дрони-камікадзе групами – пояснення ГУР

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