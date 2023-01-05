Атака дронів: росія постійно атакує українські міста безпілотниками. Тільки за перші дві доби нового року Повітряні сили ЗСУ збили 84 «Шахедів».
Вони становлять значну небезпеку для цивільних, нагадує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в своєму Telegram- каналі, передає НСН.
Дрони-камікадзе можуть нести кілька десятків кілограмів вибухівки та при влучанні створюють потужну ударну хвилю. Щоб захистити себе і своїх близьких від цієї зброї, треба знати як діяти.
Атака дронів: як діяти
- Якщо ви почули гучний звук, що нагадує двигун мопеда чи звук бензопили, одразу прямуйте в укриття. Це може бути підземний паркінг, перехід, цокольний поверх або підвал будинку (окрім панельних).
- Вийдіть з транспортного засобу та шукайте укриття якнайдалі від дороги.
- Намагайтеся не знаходитися біля військових або стратегічних об’єктів, які можуть стати цілью дронів.
- Вибирайте укриття подалі від автозаправних станцій, автомобільної техніки, та не ховайтеся у під’їздах, на сходах і арках.
Також у МВС закликало власників зброї не намагатись збивати дрони самотужки, бо так можна нашкодити оточуючим.
Чому російські загарбники запускають дрони-камікадзе групами – пояснення ГУР