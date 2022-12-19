Чергова атака дронів на критичну інфраструктуру України відбулася цієї ночі, 19 грудня. Після нетривалої паузи Росія знову почала використовувати іранські дрони-камікадзе Shahed.

Це вже четверта хвиля атак, сказав у прямому ефірі телеканалу FREEДОМ речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, передає НСН.

За його словами, з того часу, як в українському небі вперше було помічено “Шахеди”, тактика їхнього використання Росією змінилася: країна-агресорка відмовилася від денних атак безпілотниками.

“У ранковий та денний час вони завдають ударів крилатими ракетами, переважно Х-101, “Калібр”. “Шахеди” застосовуються переважно вночі вже досить тривалий час. Спочатку вони атакували вдень, починаючи з 13 вересня, коли перший дрон був помічений та збитий у Куп’янську Харківської області. Потім вони почали дрібними групами прориватися на Одещині, Миколаївщині, Харківщині — по 5-6, по 10 і до 20. Ворог вивчав, як реагує на нього наша протиповітряна оборона. Потім вони почали застосовувати їх уночі, побачивши, що їх і зі стрілецької зброї дістають”, розповів Ігнат.

Зараз, за його словами, Росія використовує “Шахеди” в основному в часовому проміжку від 23:00 до 5:00. Це дозволяє ворогові візуально приховувати свої цілі. “Вираховуються” “Шахеди” радіолокаційними засобами зенітно-ракетних військ та винищувальної авіації.

“На жаль, наші винищувачі — морально застарілі, і це ускладнює збивання “Шахедів”. Тому основа на сьогоднішній день таки зенітно-ракетні війська… Просто нам потрібні літаки кращої якості для того, щоб наші льотчики робили це ефективніше”, зазначив речник Повітряних сил.

Також Юрій Ігнат розповів, що те, з якої саме партії, поставленої Іраном Росії, були безпілотники, котрі цієї ночі атакували Україну, ймовірно, знає українська розвідка. З першої партії “Шахедів” було знищено понад 400.

Атака дронами – як розпізнати «Шахеди» та як діяти у разі їх виявлення