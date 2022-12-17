Українцям нагадали, що сталося за день до масованої ракетної атаки росії – це свідчило про підготовку

У Повітряних силах України розповіли, як росія готувалася до масованої ракетної атаки і яку тактику використала.

За день до ракетної атаки 16 грудня росіяни застосували атаку іранськими безпілотниками, аби виявити розташування нашої ППО та скорегувати наступну атаку ракетами.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає НСН.

“Це, зокрема, робиться для того, щоб дізнатися, де саме були збиті ті “Шахеди”, де саме дістала їх наша протиповітряна оборона. Тому що збивають “Шахеди” вночі і передусім це роблять зенітні ракетні комплекси. Зрозуміло, що вони визначають їх місце розташування та роблять потім корективи для своїх вже ракетних атак”, – пояснив Ігнат.

Він додав, що 16 грудня ворог не запускав територією України Shahed-136, але застосував усі інші види озброєння.

“Зазвичай вони використовують все наявне озброєння. Вчора було застосовано фактично все. Не буду повторюватися, всі знають, що різні ракети різних типів наземного базування, повітряного і морського були застосовані. Крім Shahed-136. Вони були за день до цього”, – сказав він в ефірі національного телемарафону в суботу вранці.

За його словами, перед завданням масованих ракетних ударів росіяни вивчають низку даних.

Зокрема мовиться про наземну, супутникову, агентурну та космічну розвідки. Більш того, окупанти шукають необхідну для себе інформацію у спільнотах в соцмережах.

Ігнат додав, що окупанти ретельно планують маршрути кожного нового обстрілу, адже для них важливо спланувати політ ракети.

Часто росіяни атакують несподівано. Іноді ракети летять над Молдовою, по руслу річки або ж запуск відбувається з території Білорусі.

До прикладу, під час обстрілів 16 грудня ракети на Київ летіли саме уздовж русла ріки.

Речник Повітряних сил також зазначив, що погана погода не є завадою для ударів, однак при ясному небі росіяни відстежують наслідки ударів.

В режимі реального часу відслідкувати за влучанням окупантам допомагає супутник. Ймовірно саме для цього 16 грудня вони підняли літак А-50 у небо.

Нагадаємо, 16 грудня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що РФ випустила 76 ракет по об’єктах критичної інфраструктури України, 60 з них були знищені.

Він зазначив, що за попередніми даними, вранці з районів Каспійського і Чорного морів противник випустив по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилаті (Х-101, “Калібр”, Х-22) і 4 керованих авіаційних ракет (Х-59) і (Х-31П).