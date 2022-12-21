14-річний хлопчик 10 днів пробув у російській катівні на Херсонщині. Про що він розказав (відео)

14-річний Віталій із села Киселівка Херсонської області провів 10 днів у російській катівні.

З хлопцем поспілкувалися журналісти “Радіо Свобода”, передає НСН.

Окупанти викрали підлітка разом із дядьком із рідного села. Віталій із родичем пішли за ліками, вийшли на трасу, і там зупинився автомобіль із загарбниками. Вони почали вимагати телефон і побачили переписку з ЗСУ.

Очі зав’язали, мішок накинули і руки зав’язали затяжками. Привезли нас до підвалу якогось. Нас там аж 13 людей було, згадує Віталій.

Підлітка протягом 10 днів утримували разом із іншими полоненими в російській катівні в підвалі Апеляційного суду Херсону.

Там грають у “російську рулетку”, током б’ють, вішають на ґрати. Коли в людини інфаркт і вона висить на ґратах, її просто знімають і закидають у камеру. Захочеш – виживеш, не захочеш – не виживеш. Мене виводили в коридорчик і там били вже, розповів хлопець.

Він додав, що окупанти також били його током і допитувалися про зброю та телефонне листування.

Батьки Віталія шукали сина по області та Херсону. Одразу після зникнення хлопця його батько Олег їздив на російський блокпост, і там окупанти йому заявили, що затримані начебто здавали позиції військ РФ.

Вони (окупанти, – ред.) кажуть: Вони у всьому зізналися, що здавали ЗСУ позиції і скільки техніки зайшло. Я починаю кричати: А де докази, чому ви неповнолітню дитину-інваліда забрали без відома батьків?.. Вийшов кадирівець і каже: Якщо ти зараз будеш так “бузити”, я тебе прямо тут і пристрелю, пригадав батько Віталія.

Тоді чоловік звернувся до командира підрозділу, що базувався в селі. Той влаштував допит, заявивши, що від відповідей “залежить доля хлопця”, та перевірив телефон.

Родина пережила жахливі дні, не знаючи про долю свого сина.

Їси й думаєш – чи діти їли там, чи не їли? Чи живі вони, чи не живі. Може, їх вже і немає. Старалися сподіватися на краще, що вони повернуться, поділилася спогадами мама Віталія.

Врешті окупанти відпустили хлопця, і його забрали батьки.

Нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець поінформував, що російські окупанти створюють на захоплених територіях катівні для дітей. Такі камери, зокрема, виявили у звільненому Херсоні.

«Тримали 45 днів і катували»: омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про катівні на Херсонщині