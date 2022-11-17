«Тримали 45 днів і катували»: омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про катівні на Херсонщині

Обудсмен Дмитро Лубінець розповів про катівні у Херсонській області. Він вражений масштабами порушень прав людини, які зафіксували у деокупованій області. Повідомляє NNS.

«Напевно, є різниця навіть з територією Харківської і Київської областей, бо таких масштабів (порушень прав людини – ред.) я ще не бачив. А я відвідував особисто всі катівні у різних областях України. Цей масштаб просто жахливий. …Таке враження, що (російські військові – ред.) отримують від цього якесь задоволення, коли вбивають та піддають тортурам наших громадян», розповів омбудсмен.

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про катівні на Херсонщині

В Херсоні вже встановлені дві катівні, де піддавали тортурам десятки людей. Окрім того є підтверджені факти, що після катувань громадян убивали.

«Я навіть сьогодні спілкувався з хлопцем, якого тримали 45 днів у одному місці і катували. У цей час він бачив, як разом із ним десятки людей зазнавали тортур. Їх били електрикою, металевими трубами, їм ламали кістки, і все це відбувалося на камеру, тобто росіяни все це фільмували», додав Дмитро Лубінець.

На його думку, що російські катівні будуть знайдені і в інших населених пунктах, бо це система, яку побудувала рф.

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