Без їжі, а вода через день: окупанти облаштовують дитячі катівні на захоплених територіях

Окупанти на захоплених територіях облаштовують дитячі катівні, де знущаються над юними українцями. Зокрема такі катівні виявили на звільненій Херсонщини, передає НСН.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у доповіді про дотримання прав постраждалих внаслідок російської агресії проти України, пише Суспільне.

“На окупованих територіях є дитячі катівні. Я думав дно пробити не можна після Бучі, Ірпеня. Я в Балаклії побачив 2 катівні, один хлопець там перебував 90 днів, його виводили на розстріл. В Херсоні 10 катівень, в одній окрема камера де тримали дітей”, — сказав омбудсмен.

За словами Лубінця, дітям давали воду через день, не давали їжу, розказували, що батьки від них відмовилися.

“Був один затриманий хлопчик, який на телефон сфотографував російську техніку, його тримали в катівні із застосуванням тортур“, — сказав він.

Раніше про катівні на Херсонщині повідомляли в Офісі Генеральної прокуратури.

Прокурори спільно з поліцейськими та експертами виявили та оглянули чотири приміщення в Херсоні, де під час окупації міста росіяни незаконно утримували людей і жорстоко їх катували.

За даними слідства, під час окупації Херсона російські військові та представники спецслужб рф у захоплених будівлях Херсонського ізолятора тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та в одному з районних відділів поліції облаштували псевдоправоохоронні органи.

Про це свідчать виявлені документи, серед яких так звані посвідчення представників окупаційної поліції, графіки чергувань, розклеєні позначки «Дежурная часть», «Кабинет следствия», «Уголовный розыск».

Правоохоронці вилучили частини гумових кийків, дерев’яну биту, апарат, яким окупанти катували мирних мешканців струмом, лампу розжарювання та кулі зі стін. У камерах та підвалах відносно людей застосовували різні методи тортур, фізичне та психологічне насильство.

Під час слідчих дій із потерпілим у підвалі однієї з офісних будівель, де окупанти також влаштували катівню, правоохоронці виявили частину металопластикової труби, кайданки та інші речі.

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