Пил з Сахари накрив Україну і приніс із собою аномальне тепло – Укргідрометцентр

Пил з Сахари накрив Україну і приніс із собою аномальне тепло. В Укргідрометцентрі зробили важливі заяви.

Про це інформує НСН з посиланням на офіційну сторінку Укргідрометцентру у Фейсбуці.

Хвиля тепла із західного Середземномор’я, яка принесла до нас аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари (це добре видно на супутниковому знімку з платформи EUMETSAT). Мешканці західного регіону могли спостерігати це ще вчора, а сьогодні він пошириться на більшість областей України. Небо буде тьмяним, – йдеться у повідомленні

Українців закликають зачиняти вікна – пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

Водночас в Укргідрометцентрі просять громадян не панікувати і не плутати дане природне явище з пиловою бурею.

Запиленість повітря пустельним пилом – це НЕ пилова буря. Для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 м/с, а тривати це має 3 години й більше. Синоптики Українського гідрометцентру не очікують посилення швидкості вітру, а отже і бурі цього разу не буде, – пояснюють фахівці

Будь ласка, не плутайте легке погіршення видимості через пил із небезпечним стихійним явищем. Не уявляйте зайвого і не панікуйте, – закликає Укргідрометцентр

Тут також повідомляють, що у Києві 31 березня були зафіксовані два температурні рекорди. Температура повітря відповідає такій, яка має місце зазвичай у кінці травня.

За даними спостережень метеостанції Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського 31 березня у столиці були зафіксовані два температурні рекорди. Максимальна температура повітря досягла 25,3°С, що на 2,9°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 1968 року, – йдеться у повідомленні

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 16,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1968 року на 1,6°С.

За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 23 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали: 1 квітня пил із Сахари накриє всю Україну: вже почалося

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