Українців попередили про небезпеку, пов’язану з різким потеплінням – Укргідрометцентр

24 березня, у неділю, очікується тепла погода. Протягом ночі температура повітря становитиме від 0 до +6 °C, а вдень від +10 до +15 °C. В зв’язку з цим українців попередили про небезпеку.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає НСН.

В неділю у північних та західних областях України, крім сходу, невеликі та помірні дощі.

В Карпатах не обійдеться без мокрого снігу.

Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі по всій території України очікується 0…+6 °С;

вдень у більшості західних, північних областей +4…+9 °С, на решті території +10…+15 °С.

Погода в Києві 24 березня

В Києві очікується хмарна з проясненнями погода. Можливий дощ.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +3…+8 °С, вдень +7…+12 °С;

у Києві вночі +6…+8 °С, вдень близько +10 °С.

Синоптики попереджають

Сніголавинна небезпека третього рівня, спровокована відлигою, очікується 23-24 березня на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

“Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин”, — попередили в Укргідрометцентрі.

Синоптики радять утриматись від походів на високогір’я.

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