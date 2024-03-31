1 квітня пил із Сахари накриє всю Україну: вже почалося

1 квітня пил із Сахари накриє всю Україну. Сьогодні він вже дістався деяких регіонів. А напередодні від пилової хмари потерпали країни ЄС.

Українцям обіцяють суттєве погіршення якості повітря у найближчі дні. Зокрема, про це пише моніторинговий Телеграм-канал ua_meteo, передає НСН.

Згідно з оприлюдненими даними, 31 березня пил з Сахари вже прибув в Україну. Сьогодні пилом накрило Прикарпаття, хмара дісталася й Києва.

А ось 1 квітня така ситуація, вірогідно, буде по всій Україні.

Зазначимо, небо частини Європи напередодні було затягнуто хмарою пилу, який піднявся з пустелі Сахара. Про це пише DW.

Пил з африканської пустелі забарвив небо в помаранчевий відтінок над частинами Франції, Швейцарії та південної Німеччини.

“Пил із Сахари вже дістався, і ви можете бачити жовтувату хмарність у повітрі”, – сказав метеоролог Німецької метеорологічної служби Крістіан Герольд

Щороку з Сахари здіймається від 60 до 200 мільйонів тонн мінерального пилу. У той час як більші частинки швидко падають назад на землю, найдрібніші частинки іноді можуть пролітати на тисячі кілометрів.

Хмара пилу з Сахари вплинула на якість повітря в деяких районах.

Швейцарська служба моніторингу airCHeck зафіксувала високий рівень забруднення в коридорі, що простягається з південного заходу на північний схід країни.

Метеоролог швейцарської телерадіокомпанії SRF, повідомив, що було зафіксовано близько 180 тисяч тонн пилу – приблизно вдвічі більше, ніж під час подібних пилових бур за останні роки.

Водночас місцева влада Франції оголосила, що в деяких районах поріг забруднення повітря перевищено. У департаменті Еро, що на узбережжі Середземного моря, застерегли мешканців від інтенсивних фізичних навантажень.

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