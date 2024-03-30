В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода у квітні 2024 року і коли чекати на похолодання

Залишилися останні кілька днів березня. І вже в понеділок – квітень. Яка буде погода у другий місяць весни, спрогнозували синоптики.

Так, очікується, що у квітні температура лише в частині областей буде вищою за норму. Чого чекати, розповіли в Укргідрометцентрі, пише НСН.

Прогноз погоди на місяць

Синоптики зазначили, що середня місячна температура повітря передбачається в межах 8 – 13 градусів тепла, у Карпатах 6 – 7.

Погода у квітні 2024 року – чим здивує другий місяць весни

«Це близько до норми, лише у більшості західних, Вінницькій та Одеській областях на 1 – 1,5 градуса вище за норму», – спрогнозували в Укргідрометцентрі.

Додали, що місячна кількість опадів очікується в межах 30 – 52 міліметрів. У Карпатах 60 – 89, що в межах норми.

Коротка кліматична характеристика квітня

Середня місячна температура повітря 7 – 11 градусів. Втім, у гірських районах 2 – 6 тепла.

Цікаво, що абсолютний мінімум температури становить 5 – 16 морозу. У Чернігівській, Сумській, Харківській областях та в Карпатах навіть 17 – 22, а на Півдні подекуди 3 – 5 морозу.

Абсолютний максимум температури 26 – 33 градуси тепла. Однак, у гірських районах 21 – 22.

Середня місячна кількість опадів у квітні складає 22 – 62 міліметри. У більшості районів Закарпаття та в Карпатах 65 – 84. На високогір’ї Карпат 102 – 117 міліметрів.

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