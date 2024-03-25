Які квіти треба посадити в березні-квітні – поради

Досвідчені городники розповіли, які квіти треба посадити в березні-квітні. Якщо, ви хочете побачити першими гарні квіти на своїй клумбі.

Про це йдеться на сайті «Уніан».

У теплиці в ґрунт можна відразу висадити багаторічне насіння, яке не боїться холоду. Воно краще розвиватиметься в прохолоді. Якщо такі рослини перебуватимуть під впливом високих температур, то половина з них може не зійти. Або ж будуть неякісні сходи.

У кінці березня радять садити в землю люпин. Щойно зійшов сніг, і земля трохи підсохла, то варто посіяти ці рослини. Ви можете навіть посіяти їх на сніговий покрив і присипати землею.

Прямим посівом радять висівати аквілегії. Лаватера теж садиться відразу в ґрунт. У теплиці рекомендують посіяти айстри. Просто у відкритий ґрунт можна посадити кларкію і левкой.

Які квіти треба посадити в березні-квітні

У горщики можна посадити петунії, гацанії, лобелії, кущову вербену, дзвіночки і левиний зів. Коли рослини зійдуть, поставте їх у прохолодне місце.

«Є великий секрет у вирощуванні левиного зіву і лобелії – щоб розсада не впала, не потрібно поспішати її відкривати. Коли з’являться сходи, не знімайте плівку, нехай вона полежить», говорять городники.

Вони також радять посіяти агератум. Спочатку головне його не залити, оскільки листя може стати коричневим.

Що можна посадити в березні на розсаду

У березні рекомендують посіяти колеус, чорнобривці, остеоспермум, цинію та целозію. А також:

однорічної жоржини;

флоксу;

катарантусу;

аліссуму;

іберісу зонтичного;

арабісу.

Які квіти треба посадити на розсаду в березні-квітні

В кінці березня і на початку квітня настає ідеальний час для посіву насіння на розсаду. Не забувайте тільки про те, що розсаді потрібно правильно підібрати ґрунт, а також стежити за тим, щоб вона отримувала достатню кількість води.

Теплолюбні рослини варто вирощувати в горщиках до травня, оскільки вони бояться поворотних заморозків.

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