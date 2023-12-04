«Маємо бути готові до поганих новин з України, ситуація може погіршитися» – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників бути готовими до поганих новин з України. Ситуація на фронті може погіршитися через недостатню підтримку з боку Заходу. Про це Столтенберг заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу Das Erste, передає НСН.

Ми також маємо бути готові до поганих новин. Війни розвиваються поетапно. Але ми маємо підтримувати Україну і в добрі, і в погані часи, – сказав він

При цьому Столтенберг наголосив, що збільшення виробництва боєприпасів має “вирішальне значення”. Він зазначив, що союзники мають і надалі підтримувати Україну у війні, розв’язаній президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, підтримка України – на користь самого Північноатлантичного альянсу.

Потрібно розуміти, що у разі перемоги президента Путіна на Україну чекає трагедія. Але і для нас це буде небезпечно. Тому це у наших власних інтересах, щоб Україна вистояла, – підкреслив генсек

Столтенберг вважає, що останні кілька місяців істотних зрушень на фронті не сталося. Однак це, за його словами, не означає, що ЗСУ не досягли жодних успіхів у ході контрнаступу.

На питання про те, як слід діяти Збройним Силам України у такій складній ситуації, Столтенберг переадресував ухвалення оперативних рішень українцям та їхньому військовому керівництву.

Я думаю, що одна з проблем, яку нам слід вирішити – це фрагментація європейської оборонної промисловості, – зазначив Йєнс Столтенберг, додавши, що країни Заходу зараз “не в змозі працювати разом так тісно, як повинні

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