Чи є у керівництва ЗСУ план щодо війни в Україні на 2024 рік – НАТО

У НАТО заперечили заяви деяких політиків в Україні, що вище військове керівництво не маю плану війни на 2024 рік. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу у Брюсселі після засідання Ради Україна – НАТО у середу, 29 листопада. Передає НСН.

Чи є у керівництва ЗСУ план щодо війни в Україні на 2024 рік

“Те, як генерал Залужний описав ситуацію – є точним. Але водночас, коли президент Зеленський каже, що просування не є достатньо швидким – це також правда. Але водночас Залужний не стверджував, що у нього немає плану, бо він має план!”, – наголосив він.

Однак, як підкреслив Столтенберг, втілення цього плану є “надзвичайно складним завданням, навіть з тією підтримкою, яку Захід надає Україні”.

Генсек НАТО зазначив, що Україна досягла “великого успіху” у Чорному морі.

“Те, що їм вдалося досягти такого на Чорному морі – доводить, що Україна надзвичайно успішна і має план для досягнення успіху”, – додав він.

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