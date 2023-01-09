Українцям розповіли, що робити, якщо запізнилися на потяг через повітряну тривогу, передає НСН.

«Пасажири, які через оголошення повітряної тривоги не змогли вчасно дістатися до залізничного вокзалу та потрапити на запланований рейс, зможуть скористатися своїм квитком упродовж наступних 24 годин, обравши потрібний рейс у тому ж напрямку», розповіли у Мінреінтеграції.

Відповідне правило поширюється і на міжнародні рейси. Зокрема, на потяг сполученням «Київ – Перемишль».

Що робити, якщо запізнилися на потяг через повітряну тривогу

Якщо у Вас запланована пересадка на інший поїзд, то ви обов’язково повинні повідомити про це провідника чи начальника потягу. В такому випадку людині допоможуть скоригувати маршрут. Навіть, якщо це буде можливо, притримати наступний рейс, на який потрібно пересісти.

Всю інформацію про затримку рейсів можна отримати на сайті й офіційних сторінках Укрзалізниці в соціальних мережах.

З приводу запізнень на рейси автобусів зверніться безпосередньо до перевізників.

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