“Укрзалізниця” попереджає про затримку 5 поїздів через знеструмлення – список

«Укрзалізниця» повідомила, що п’ять поїздів затримують на більше, ніж на 30 хвилин через точкове знеструмлення інфраструктури внаслідок чергової масованої атаки російських окупантів

Про це розповідає НСН з посиланням на «Укрзалізницю».

З 77 поїздів затримуються п’ять:

№7/8 Одеса-Головна – Харків +2:37

№1/2 Харків – Івано-Франківськ +1:07

№129/130 Кременчук – Ворохта +0:39

№149/150 Полтава-Південна – Чернівці +0:39

№65/66 Умань – Харків +0:37

“Укрзалізниця” попередила про затримку 5 поїздів

При цьому Київська кільцева електричка працює за розкладом.

До того ж, УЗ повідомляє, що усі “Фортеці незламності” на вокзалах мають резервне живлення та прихищають людей.

Додамо, що посадка та висадка на поїзди триває через підземні переходи, де це можливо. А у разі спізнення через тривогу на свій поїзд, люди можуть з тим же квитком протягом доби доїхати будь-яким іншим рейсом того ж напрямку.

Окрім того, УЗ зазначає, що поїзд 38 Запоріжжя-Київ прибув на 20 хвилин пізніше, бо затримався на дільниці Славгород-Синельниково: посеред колії лежали уламки збитого іранського дрона.

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