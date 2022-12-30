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Єрмак пояснив, для чого публікує ребуси у соціальних мережах (відео)

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Єрмак пояснив
Національна служба новин - NNS

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, для чого публікує ребуси у соціальних мережах, передає НСН.

За його словами, йому часто дзвонять знайомі та просять пояснити зміст деяких повідомлень, проте він наголосив, що просто відкривати таємницю — “нецікаво”.

«Чому я став це робити?.. Я думаю, що важливо людям давати надію. Дуже важливо навіть до серйозних речей ставитися з позитивом. Плюс – всі ми колись були фанатами кросвордів, ребусів і так далі. Тим більше, що завжди, коли я це роблю, це пов’язано з приємними новинами та подіями, які можна анонсувати і які викличуть у людей лише позитив», сказав Єрмак в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Керівник ОП визнав, що створювати креативні ребуси йому допомагають, проте він і сам особисто цим займається.

Єрмак пояснив, для чого публікує ребуси у соціальних мережах (відео)

Також він розповів, чому часто публікує важливі повідомлення вночі, коли українці відпочивають. За словами Андрія Єрмака, часом потрібно зробити анонс важливих подій, які прив’язані до іноземних партнерів з іншого часового поясу.

Андрій Єрмак пояснив, для чого публікує ребуси у соціальних мережах

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