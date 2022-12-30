Єрмак пояснив, для чого публікує ребуси у соціальних мережах (відео)

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, для чого публікує ребуси у соціальних мережах, передає НСН.

За його словами, йому часто дзвонять знайомі та просять пояснити зміст деяких повідомлень, проте він наголосив, що просто відкривати таємницю — “нецікаво”.

«Чому я став це робити?.. Я думаю, що важливо людям давати надію. Дуже важливо навіть до серйозних речей ставитися з позитивом. Плюс – всі ми колись були фанатами кросвордів, ребусів і так далі. Тим більше, що завжди, коли я це роблю, це пов’язано з приємними новинами та подіями, які можна анонсувати і які викличуть у людей лише позитив», сказав Єрмак в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Керівник ОП визнав, що створювати креативні ребуси йому допомагають, проте він і сам особисто цим займається.

Також він розповів, чому часто публікує важливі повідомлення вночі, коли українці відпочивають. За словами Андрія Єрмака, часом потрібно зробити анонс важливих подій, які прив’язані до іноземних партнерів з іншого часового поясу.

Андрій Єрмак пояснив, для чого публікує ребуси у соціальних мережах

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