«Кров заважала повноцінно оцінити ситуацію»: пілот Karaya розповів, як врятувався з палаючого літака (відео)

Герой України пілот Karaya розповів, як врятувався з палаючого літака. В той день він збив 5 «шахедів» у Вінницькій області та не дав літаку впасти в житловому районі, передає НСН.

Пілот Karaya, справжнє ім’я якого Вадим Ворошилов, розповів, як йому вдалось врятувати своє життя після пошкодження літака в небі над Вінничиною.

«Мій ранок почався о 4-й годині. Подали сигнал “повітря”. Один льотчик знищив 2 «шахедів» на Півдні України. Наступним пішов я. Також знищив 3, виконав посадку на оперативному аеродромі. Далі був робочий день по інших задачах, і ввечері знову ця навала почалась. Виконав зліт з оперативного аеродрому на Півдні України й далі вже виконував знищення повітряних цілей над небом Вінниччини. При підході до Вінниці я візуально спостерігав дрон. Виконав наведення і перехоплення 5-ї повітряної цілі і, на жаль, при її знищенні уламками було пошкоджене моє повітряне судно», розповів Пілот Karaya.

За словами Вадима Ворошилова, кров йому заважала повноцінно оцінити ситуацію. Але йому вдалося відвести літак від населеного пункту.

Пілот Karaya розповів, як врятувався з палаючого літака

«Відбулось руйнування ліхтаря. Це скло кабіни простою мовою. І руйнування передньої, носової, частини літака. Не сильно був поранений, але кров заважала повноцінно оцінити ситуацію. Перша думка – так не хочеться катапультуватись. По курсу побачив якийсь населений пункт. Тоді я не знав, що це за населений пункт. Бачив лише вогні. Перевірив керування літака по вздовжному каналі, на жаль, він вже був не керований. По поперечному каналу він керувався. Побачив перед собою чорну ділянку і встановив, що це, ймовірно, поле», говорить Вадим Ворошилов.

Герой України катапультувався, коли полум’я вже почало добиратись до нього.

«Далі почалась пожежа всередині кабіни літака. Коли полум’я почало добиратись до мене, я здійснив катапультування. Без зволікань, як вчила книжка. Я орієнтовано до двох хвилин спускався на парашуті. Встиг за все подумати, усе побачити і спланувати подальші дії після приземлення», пригадав льотчик.

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