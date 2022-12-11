18-річний зрадник з Харківщини, який розбив герб України, був ліквідований на війні

18-річний зрадник з Харківщини Ілля Гаманін, який у червні розбив герб України, був ліквідований під Бахмутом.

Кремлівські видання пишуть, що коли у вересні 2022 року м. Куп’янськ та звільнена територія Харківської області була деокупована, “він не зміг змиритися з цим і, записавшись добровольцем у 2-й армійський корпус ЛНР, вирушив на лінію фронту”, передає НСН.

Але, як повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан “Штірліц”, Гаманін втік з Куп’янська у російський Бєлгород, а потім його мобілізували до лав окупаційної армії. Ймовірно, колаборант встиг отримали російський паспорт. “Карма наздогнала”, – зазначив офіцер. Зрадник був ліквідований під Бахмутом 24 листопада.

18-річний зрадник з Харківщини Ілля Гаманін став досить відомим під час окупації, адже залюбки підігрував російській пропаганді, демонстративно розбиваючи український герб у селі Петропавлівка. Гаманін також роздавав інтерв’ю російським ЗМІ, де розповідав, що підтримує Росію.

Прокуратури Харківської області заочно повідомила йому про підозру за фактом публічної наруги над малим Державним Гербом України.