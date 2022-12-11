18-річний зрадник з Харківщини, який розбив герб України, був ліквідований на війні

18-річний зрадник з Харківщини Ілля Гаманін, який у червні розбив герб України, був ліквідований під Бахмутом.
Кремлівські видання пишуть, що коли у вересні 2022 року м. Куп’янськ та звільнена територія Харківської області була деокупована, “він не зміг змиритися з цим і, записавшись добровольцем у 2-й армійський корпус ЛНР, вирушив на лінію фронту”, передає НСН.
Але, як повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан “Штірліц”, Гаманін втік з Куп’янська у російський Бєлгород, а потім його мобілізували до лав окупаційної армії. Ймовірно, колаборант встиг отримали російський паспорт. “Карма наздогнала”, – зазначив офіцер. Зрадник був ліквідований під Бахмутом 24 листопада.
18-річний зрадник з Харківщини Ілля Гаманін став досить відомим під час окупації, адже залюбки підігрував російській пропаганді, демонстративно розбиваючи український герб у селі Петропавлівка. Гаманін також роздавав інтерв’ю російським ЗМІ, де розповідав, що підтримує Росію.
Прокуратури Харківської області заочно повідомила йому про підозру за фактом публічної наруги над малим Державним Гербом України.
“Підозрюваний і ще одна людина піднялися на автокрані до фасаду будівлі та почали бити молотком по державному символу. Після цього підозрюваний з особливим цинізмом кидав частини герба на землю, “вихваляючись” своїми діями на камеру”, розповіли тоді в Офісі Генпрокурора.