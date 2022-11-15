Що потрібно робити, якщо прийшла повістка і яка відповідальність передбачена за ухилення від мобілізації

В Україні продовжено військовий стан і мобілізацію ще на 3 місяці. За ухилення від мобілізації передбачена відповідальність. Що потрібно робити, якщо прийшла повістка

Будь-яка особа, яка отримала повістку, повинна у визначений термін звернутися до вказаного ТЦК та СП.

Повістка не дорівнює мобілізації, і тим більше не означає відправку людини відразу на передову. Вона видається переважно з метою уточнення інформації про особу.

Про це розповів начальник Житомирського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Бацюн, передає NNS

За його словами, мобілізації підлягають усі громадяни України віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки) придатні до військової служби, які можуть виконувати військовий обов’язок.

В Україні передбачена відповідальність за ухилення від мобілізації

«Насправді немає чіткого розмежування між хвилями мобілізації. Перш за все комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних», — зазначив керівник ТЦК та СП..

Що робити, якщо отримав повістку?

За словами військового, будь-яка особа, яка отримала повістку, повинна у визначений термін звернутися до вказаного ТЦК та СП. Це стосується і тих осіб, які мають право на відстрочку або є непридатними до служби за станом здоров’я.

«Коли вручають таким людям повістки, то треба прийти до ТЦК та СП з документами, які підтверджують право на відстрочку чи непридатність до військової служби», — зазначив він, і попередив про відповідальність за порушення законодавства про мобілізацію

Неявка за викликом територіального центру комплектування карається адмінштрафом до 5100 грн, а ухилення від призову під час мобілізації — позбавленням волі на строк до п’яти років.

Мобілізація в Україні — як визначають кількість військових, яких треба призвати