Був 2 роки у полоні: у ДТП трагічно загинув Захисник України

У ДТП трагічно загинув Захисник України Юрій Галкін, який 2 роки був у полоні. Сумну новину повідомила його донька Валерія, передає НСН.

7 лютого у Stories дівчина написала, що її тато загинув не від кулі. Його збила машина.

«Сьогодні мого тата не стало…Його вбила не війна, ні куля, ні 2 роки в полоні…Він просто переходив дорогу і його збила машина. Я чекала твого дзвінка, як ти пообіцяв, але вже не дочекаюся»

У ДТП трагічно загинув Захисник України

Як трапилося смертельне ДТП невідомо. Юрій Галкін був родом з Покровська. Чоловік 2 роки був у полоні росіян. Під час великого обміну, 31 січня він був звільнений.