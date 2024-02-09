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ВійнаДТП

Був 2 роки у полоні: у ДТП трагічно загинув Захисник України

Журналіст
у ДТП трагічно загинув Захисник України

У ДТП трагічно загинув Захисник України Юрій Галкін, який 2 роки був у полоні. Сумну новину повідомила його донька Валерія, передає НСН.

7 лютого у  Stories  дівчина написала, що її тато загинув не від кулі. Його збила машина.

«Сьогодні мого тата не стало…Його вбила не війна, ні куля, ні 2 роки в полоні…Він просто переходив дорогу і його збила машина. Я чекала твого дзвінка, як ти пообіцяв, але вже не дочекаюся»

У ДТП трагічно загинув Захисник України

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Як трапилося смертельне ДТП невідомо. Юрій Галкін був родом з Покровська. Чоловік 2 роки був у полоні росіян. Під час великого обміну, 31 січня він був звільнений.

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