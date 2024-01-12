У полоні хуситів перебувають четверо українських моряків. Держава працює над їхнім звільненням.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Четверо наших моряків перебувають у полоні в хуситів”, йдеться в заяві.

За словами президента, Україна працює над їхнім поверненням.

Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі hromadske повідомив, що йдеться про екіпаж вантажного судна Galaxy Leader, яке хусити захопили 19 листопада 2023 року. Тоді на судні були 25 членів екіпажу, зокрема й українці.

У канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявляли, що викрадений корабель належить британській компанії, а експлуатує її японська фірма.

Що передувало?

Рада Безпеки ООН 10 січня схвалила резолюцію, яка вимагає від хуситів негайно припинити напади на судна, та прямо засудила їхнього постачальника зброї — Іран. Військово-морські сили Великої Британії та США того дня відбили найбільшу атаку єменських хуситів на судна в Червоному морі. Зокрема, збили понад 20 безпілотників.

У ніч проти 12 січня Збройні сили США та Великої Британії завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені. Вони завдавали ударів із винищувачів та ракетами Tomahawk. Згодом президент США Джо Байден підтвердив «оборонні удари» по об’єктах у Ємені.

За словами лідера США, удари були відповіддю на «безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі». Понад 50 країн постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство. Екіпажі з понад 20 країн зазнавали погроз або були взяті в заручники.

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