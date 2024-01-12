Чи вплине військова операція в Ємені на допомогу Україні – відповів експерт

Військова операція в Ємені, яку проводять США та Велика Британія проти хуситів не вплине на постачання зброї від партнерів Україні.

Як передає НСН, про це у коментарі hromadske сказав заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

«Конфлікт у тому вигляді, в якому конфлікт зараз є навколо Червоного моря і хуситів, не вплине на постачання зброї Україні, бо там зараз ідеться про зовсім інші типи озброєння і боєприпасів», зазначив він.

Так, зі слів експерта, по Ємену застосовують ракети «Томагавк». Натомість Україні, принаймні зараз, партнери таке озброєння не пропонують й навіть це не обговорюють. Хоча, як каже Данилов, Україні потрібні такі ракети.

Чи зменшиться увага до України через військову операцію в Ємені, зі слів експерта, буде залежати від того, як розвиватимуться події.

«Якщо це обмежиться ракетно-бомбовими ударами по інфраструктурі хуситів, які зменшать їхню можливість загрожувати судноплавству Червоного моря, то це буде досягнута мета, і воно не затьмарить агресію росії», зазначив Данилов.

А якщо події призведуть до активізації «антиамериканських і проіранських сил» і буде велика війна на Близькому сході, тоді це, за словами експерта, матиме безперечний негативний вплив на увагу до України.

І все ж Данилов визнає, що і наявна ситуація певним чином вплине на Україну, тому що всі політичні й військові процеси взаємопов’язані. Але цей вплив, з його слів, не буде масштабним для нас.

Що передувало?

Рада Безпеки ООН 10 січня схвалила резолюцію, яка вимагає від хуситів негайно припинити напади на судна, та прямо засудила їхнього постачальника зброї — Іран. Військово-морські сили Великої Британії та США того дня відбили найбільшу атаку єменських хуситів на судна в Червоному морі. Зокрема, збили понад 20 безпілотників.

Відтак у ніч проти 12 січня Збройні сили США та Великої Британії завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені. Вони завдавали ударів із винищувачів та ракетами Tomahawk. Згодом президент США Джо Байден підтвердив «оборонні удари» по об’єктах у Ємені.

За словами лідера США, удари були відповіддю на «безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі». Понад 50 країн постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство. Екіпажі з понад 20 країн зазнавали погроз або були взяті в заручники.

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