Україна повернула 207 військовополонених 31 січня. Про це повідомив президент Зеленський. Він оприлюднив фото, передає НСН.

Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим. Зараз – чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко – молодці! – написав Зеленський

Серед звільнених військовополонених воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції. Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

Серед тих, хто повернувся додому багато оборонців Маріуполя, військових, що були на «Азовсталі», острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Харківському, Луганському та Сумському напрямках, – написав Єрмак

Україна повернула 207 військовополонених 31 січня: фото

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