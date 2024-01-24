Скільки українців досі лишаються в полоні РФ – Координаційний штаб

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими назвали кількість українців, які досі залишаються у російському полоні. За їхніми даними, ця кількість, включно з цивільними та військовими складає 8000 осіб.

Про це повідомив представник Координаційного штабу Юрій Таранюк, пише “Інтерфакс-Україна”, передає НСН.

Скільки українців досі лишаються в полоні РФ

За його словами, в рамках 49 обмінів, додому повернулися 2828 осіб, з яких 2681 військовий та 147 цивільних. Та попри все, в росії досі утримуються тисячі українських полонених, не кажучи про десятки тисяч людей, чия доля невідома.

“У полоні на сьогодні перебувають понад 8 тисяч осіб, із них понад 1600 цивільних. Але десятки тисяч людей, і цивільних, і військовополонених, перебувають у статусі зниклих безвісти”, — сказав Таранюк під час засідання Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України.

Він додав, що з понад 8000 досі полонених осіб, через Міжнародний Комітет Червоного Хреста росія підтвердила лише понад половину. Про інших полонених було іншим чином отримано інформацію, в тому числі від звільнених українських полонених.

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