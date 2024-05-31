Передає вітання батькам: журналіста Дмитра Хилюка бачили в російському полоні

Журналіста Дмитра Хилюка бачили в російському полоні. Про це 31 травня повідомив один з обміняних.

Пише «Суспільне», передає сайт «новини України – НСН».

«Дмитро Хилюк з УНІАН передає вітання своїм батькам, братові. Всім найкращі вітання. Каже, що живий, і сподівається, що його звільнять», сказав чоловік, який 11 місяців сидів з ним в одній камері у полоні.

Журналіста Дмитра Хилюка бачили в російському полоні

Дмитро Хилюк висвітлював політичні події, а також судові процеси, пов’язані з війною. Його викрали окупанти у березні 2022 року під час окупації села Козаровичі Вишгородського району Київської області.

Місцеві жителі розповідали, що приводом для затримання могла стати підозра, що він спілкується з українськими військовими та правоохоронними органами.

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