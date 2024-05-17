Одноразова грошова допомога батькам і матерям у Львові виплачуватиметеся щорічно до Дня матері і Дня батька. Відповідне рішення ухвалила Львівська міська рада сьогодні. Розповідаємо, хто може отримати таку допомогу і куди звертатися.

Сьогодні виконавчим комітетом Львівська міська рада прийнято Положення про надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Матері та Дня Батька. Сума такої допомоги складає 10 000 грн./ос.

Одноразова грошова допомога батькам і матерям у Львові: хто може отримати 10 тисяч

Одноразова грошова допомога батькам і матерям у Львові виплачуватиметеся

Право на таку допомогу мають батьки:

загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України за умови:

реєстрації батьків на території Львівської МТГ на день подання заяви або на день загибелі (смерті) Захисника/Захисниці;

батьки (незалежно від їх реєстрації), якщо їх дитина (Захисник/Захисниця) на день загибелі (смерті) були зареєстровані на території Львівської МТГ;

батьки (незалежно від їх реєстрації), якщо члени сімей (дружина, малолітні, неповнолітні діти) загиблих Захисників/Захисниць були зареєстровані на території Львівської МТГ на день загибелі.

зниклих безвісти Захисників та Захисниць України за особливих обставин за умови реєстрації на території Львівської МТГ.

загиблих (померлих) внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, та осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой Україниза громадянську мужність, патріотизм виявлені під час Революції Гідності за умови реєстрації на території Львівської МТГ.

Також право на щорічну одноразову матеріальну допомогу мають матері, батьки з числа ВПО за умови реєстрації фактичного проживання у Львівській МТГ та внесення до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Куди звертатися:

Прийом документів здійснює Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій за адресами:

вул. Пекарська, 41

вул. Генерала Чупринки, 85

Перелік необхідних документів:

паспорт

ідентифікаційних код

банківські реквізити (ПриватБанк, Ощадбанк)

посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України (сіре посвідчення)

cвідоцтва про народження загиблого/загиблої, зниклого/зниклої безвісти

свідоцтво про смерть загиблого/загиблої

відомості з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (для членів сімей зниклих безвісти)

довідка про взяття на облік ВПО (для внутрішньо переміщених осіб).

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