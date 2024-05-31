Україна повернула з російського полону ще 75 наших людей. Обмін відбувся сьогодні, 31 травня. Переважна більшість тих, хто нарешті повернувся додому – військові.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передають Новини України – НСН.

Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі. Про всіх пам’ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Дякую команді, яка працює над обмінами! – написав Зеленський і оприлюднив фото

Також подію прокоментував голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він додав, що серед Захисників: рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільні. 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і з «Азовсталі», українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках.

За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, серед тих, кого вдалося повернути, 29 співробітників МВС України: 21 нацгвардієць, 7 прикордонників та поліцейська. Також серед повернутих – оборонці Маріуполя, Зміїного, Гостомеля та 14 захисників Чорнобильської АЕС

Україна повернула з російського полону ще 75 наших людей: фото

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