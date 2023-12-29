Росія свідомо обстрілює Україну біля кордону з Польщею: генерал польської армії назвав мету Кремля

У Збройних силах Польщі підтвердили, що невпізнаний об’єкт увійшов у повітряний простір країни. Також там заявили, що російська сторона свідомо обстрілює Україну біля кордону з Польщею, аби дестабілізувати або спровокувати і польську сторону.

Пише видання Niezalezna, з посиланням на заяву генерала польської армії Романа Полкова ефірі Telewizja Republika. Внаслідок падіння уламків ракети на території Польщі ніхто не постраждав. Передає НСН.

Росія свідомо обстрілює Україну біля кордону з Польщею

Польські служби зараз намагаються виявити його місце знаходження. Невідомий об’єкт помітили мешканці Люблінського воєводства, він рухався на великій швидкості.

“Потрібен час, щоб знайти залишки того, що перетнуло кордон, ідентифікувати, вивчити траєкторію, перевірити дані розвідувальних засобів, які стежать за тим, що відбувається на польському кордоні.Ми знаємо, що за нашим кордоном йде війна і наш кордон може перетнути як заблудла російська ракета, так і українські зенітні комплекси”, – заявив генерал Полко.

Він висловив думку, що “Україна використовує застарілі системи ППО, які могли вийти з ладу”. Також він наголосив, що росія свідомо відкриває вогонь по Україні біля кордону з Польщею, де немає зосереджень військ, які брали б участь у бойових діях.

“Це, безумовно, провокаційні дії, спрямовані на те, щоб дестабілізувати або спровокувати і польську сторону. Це важливо”, – заявив він.

Раніше повідомлялося, що на території Польщі в районі села Вожучин-Цукровня впала російська (за попередніми даними) ракета. Це сталося вранці 29 грудня, коли РФ здійснила масштабний ракетний обстріл України.

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