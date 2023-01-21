Звільнення Криму – генерал США назвав умову визволення півострова у 2023 році

Крим є вирішальною територією у війні. Генерал-лейтенант Бен Ходжес назвав, умову, за якої звільнення Криму може відбутися у 2023 році

Українські сили можуть звільнити півострів від окупантів вже наприкінці літа 2023 року, якщо отримають достатньо необхідного озброєння.

Про це заявив генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес в інтерв’ю NV., повідомляє

НСН

За якої умови можливе звільнення Криму

“Крим – вирішальна територія для вас. Україна планує визволити Крим, і я дуже сподіваюся, що це станеться до кінця літа, при умові, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібне і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності”, – заявив Ходжес.

Нещодавно The New York Times опублікувало матеріал, де йдеться, про те, що в адміністрації президента США Джо Байдена нібито вирішили переглянути свою політику і тепер там розглядають можливість допомоги Україні в завданні ударів по території окупованого Криму.

Раніше в українському командуванні висловили сподівання, що Україні вдасться повернути Крим вже в цьому році

Тим часом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна поверне звільнить Крим комбінованим шляхом – поєднанням військової сили та дипломатії.

Чи застосує росія ядерну зброю – генерал Ходжес