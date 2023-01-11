Чи застосує росія ядерну зброю – генерал Ходжес

Генерал-лейтенант США Бен Ходжес розповів, чи застосує росія ядерну зброю і чого побоюються у Кремлі

Росія навряд чи застосує ядерну зброю, навіть якщо Україна поверне Крим. У Кремлі явно побоюються “катастрофічних наслідків”, обіцяних США інакше.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес, передає НСН

Бен Ходжес розповів, чи застосує росія ядерну зброю

“Існує дуже мала ймовірність того, що Росія застосує ядерну зброю. Це не дає жодної переваги на полі бою”, – сказав він.

При цьому, за словами Ходжеса, Кремль вірить попередженням президента США Джо Байдена про “катастрофічні наслідки”, якщо Росія використає ядерну зброю.

Як повідомлялось, США та Захід посилили розвідувальні дії через постійні загрози ядерного удару з боку Кремля.

У Штатах також розповіли, яку зброю може застосувати Росія у разі ядерного удару.

Коли буде звільнено Крим: прогноз від генерала Бена Ходжеса