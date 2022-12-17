Чи готовий Путін застосувати тактичну ядерну зброю – ЦРУ США

У США оцінили готовність Путіна застосувати тактичну ядерну зброю. Про це розповів очільник ЦРУ Вільям Бернс

У США наразі не бачать чітких доказів готовності Росії застосувати тактичну ядерну зброю. Скоріш за все своєю риторикою агресор має на меті залякування.

Про це повідомляє НСН з посиланням на очільника ЦРУ Вільяма Бернса в інтерв’ю американській телекомпанії PBS

У ЦРУ оцінили готовність Путіна застосувати ядерну зброю

“Я гадаю, що брязкання (ядерною – ред.) зброєю має на меті залякати. Сьогодні ми не бачимо чітких доказів планів застосування тактичної ядерної зброї”, – заявив Бернс.

Своєю чергою він акцентував, США чітко дали зрозуміти росіянам, які серйозні ризики матиме застосування ядерної зброї.

“Я вважаю, що також було дуже корисно, що китайський лідер Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Індії також висловили свою стурбованість щодо використання ядерної зброї. Я думаю, що це також впливає на росіян”, – зазначив Бернс..

Останнім часом диктатор Путін та його оточення активно просувають риторику щодо застосування ядерної зброї проти України.

Зокрема, повідомлялося, що РФ може змінити свою військову доктрину, аби завдавати ядерного удару першою “з метою роззброєння противника”.

Втім, нещодавно глава держави Володимир Зеленський заявив, ядерні погрози президента Путіна лише є доказом слабкості та неповноцінності людини.

Путін заговорив про завдавання превентивного ядерного удару — Bloomberg